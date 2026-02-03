Légfegyverrel támadt tanárára és diáktársaira egy fiú

Az oroszországi Baskírföldön kedden légfegyverrel támadt tanárára és diáktársaira egy tizenéves fiú – közölték a helyi hatóságok.

Az autonóm köztársaság székhelyén, Ufában a helyi gimnázium tanulója légfegyverrel adott le lövéseket. Senki sem sérült meg, a diákot őrizetbe vették – közölte Radij Habirov, Baskírföld vezetője a Telegram-üzenetküldő csatornáján.

„Ma reggel egy kilencedik osztályos diák lövöldözni kezdett egy airsoft gépkarabélyból a 16. számú gimnáziumban Ufában. Senki sem sérült meg. A tinédzsert már őrizetbe vették. A helyzet ellenőrzés alatt áll, a részleteket tisztázzuk” – írta.

A helyi belügy sajtószolgálata arról számolt be, hogy a járőrszolgálat és az Orosz Nemzeti Gárda tagjai együttesen őrizetbe vették a lövöldözőt.

Előzetes adatok szerint egy kilencedik osztályos diák kezdett tüzelni egy airsoft gépkarabéllyal. Lövéseket adott le a tanár és három diák felé, majd felrobbantott egy petárdát.

Jevgenyij Kanyevszkij, az Oroszországi Szövetségi Nyomozó Hatóság baskírföldi vezetőhelyettese arról számolt be, hogy gyilkossági kísérlet és gondatlanság miatt indult büntetőeljárás.