Bűnügy

Légfegyverrel támadt tanárára és diáktársaira egy fiú

A támadásban senki nem sérült meg, a diákot őrizetbe vették

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 9:59
Az oroszországi Baskírföldön kedden légfegyverrel támadt tanárára és diáktársaira egy tizenéves fiú – közölték a helyi hatóságok.

Légfegyverrel támadt tanárára és diáktársaira egy fiú
Iskolai támadás rázta meg Baskírföldet, a diákot őrizetbe vették
Fotó: AFP/IST/Science Photo Library/Igor Stevanovic

Az autonóm köztársaság székhelyén, Ufában a helyi gimnázium tanulója légfegyverrel adott le lövéseket. Senki sem sérült meg, a diákot őrizetbe vették – közölte Radij Habirov, Baskírföld vezetője a Telegram-üzenetküldő csatornáján.

„Ma reggel egy kilencedik osztályos diák lövöldözni kezdett egy airsoft gépkarabélyból a 16. számú gimnáziumban Ufában. Senki sem sérült meg. A tinédzsert már őrizetbe vették. A helyzet ellenőrzés alatt áll, a részleteket tisztázzuk” – írta.

A helyi belügy sajtószolgálata arról számolt be, hogy a járőrszolgálat és az Orosz Nemzeti Gárda tagjai együttesen őrizetbe vették a lövöldözőt.

Előzetes adatok szerint egy kilencedik osztályos diák kezdett tüzelni egy airsoft gépkarabéllyal. Lövéseket adott le a tanár és három diák felé, majd felrobbantott egy petárdát.

Jevgenyij Kanyevszkij, az Oroszországi Szövetségi Nyomozó Hatóság baskírföldi vezetőhelyettese arról számolt be, hogy gyilkossági kísérlet és gondatlanság miatt indult büntetőeljárás.

