Virtuális drogkereskedés? - Most már bírósági ügy

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki csevegő alkalmazáson keresztül árult marihuánát

MH/ MTI
 2026. február 2. hétfő. 21:44
A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat egy 34 éves férfival szemben, aki csevegő alkalmazáson keresztül árulta a marihuánát – közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

Virtuális drogkereskedés? - Most már bírósági ügy
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Juancho Torres

A közlemény szerint a férfi 2024 májusától egészen a 2025 márciusában történt elfogásáig Budapesten kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott, a drogot – elsősorban marihuánát – újpesti, majd óbudai lakásában tárolta.

A díler módszere az volt, hogy egy népszerű internetes közösségi portál csevegő alkalmazásának csoportjába regisztrált, és itt fogadta a megrendeléseket, beszélte meg az átadás módját, majd a lakóhelye közelében a lépcsőházban vagy a környékbeli közterületeken bonyolította le az ügyleteit.

Az „üzletnek” az vetett véget, hogy a rendőrség már figyelte a díler tevékenységét, és 2025. március 8-án az óbudai lakásában tetten érte.

Hozzátették, hogy csak ezen az utolsó napon egymás után négy vevő járt a dílernél, akik elfogásuk után terhelő vallomást tettek rá.

A vádlottnál megtalált vagy bizonyíthatóan általa értékesített kábítószer a csekély mennyiséget meghaladta, de a jelentős mennyiség alsó határát nem érte el, így cselekménye a kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett kábítószer-kereskedelem alapesetének minősül.

A kerületi ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő, többszörös visszaeső vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban azzal, hogy feltételes szabadságra bocsátása a törvény erejénél fogva kizárt – áll a közleményben.

