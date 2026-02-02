2026. február 2., hétfő

Bűnügy

Németországban fogtak el egy magyar csalót

A férfi ellen 24 körözést adtak ki eddig

 2026. február 2. hétfő. 21:23
Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Fotó: AFP/IST/Science Photo Library/Igor Stevanovic

Közleményük szerint a rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő 30 éves férfit tavaly március óta keresték, azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt. Most azonban – a német társhatóságok közreműködésével – elfogták a férfit egy német városban – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben: eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban.

A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek – áll a közleményben.

