Letartóztattak egy törökszentmiklósi dílert

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 27 éves törökszentmiklósi férfi letartóztatását, akit csaknem két kilogramm kábítószerrel kaptak el a polgárőrök – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség pénteken.

A főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását – írták.

A polgárőrök január 25-én este, Törökszentmiklóson figyeltek fel a férfira, mivel kivilágítatlan kerékpárral közlekedett. Autójukkal utána indultak és megállították. A nála lévő kukászsákban fehér, kristályos anyagot találtak.

A kerékpáros eddig be nem azonosított személytől két kilogramm kábítószert szerzett azért, hogy azt rendszeres haszonszerzés érdekében továbbértékesítse – tájékoztattak, hozzátéve, a kristályos anyag N-etil-norpentedron volt, ami kábítószernek minősül.

Az ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert „a kiszabható büntetés nagyságára (5-20 évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztés) figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Továbbá megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné, illetve a férfi büntetett előéletére figyelemmel a bűnismétlés veszélye is fennáll” – írták a közleményben.