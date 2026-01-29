Váratlan fordulat az eltűnt férfiak ügyében

A Győri Ítélőtábla megsemmisítette a Győri Törvényszék tavalyi ítéletét. Szerdán döntöttek zárt ajtók mögött arról, hogy az eltűnt villanyszerelők ügyét első fokon újra kell tárgyalni. Korábban az előre kitervelten aljas indokból és nyereségvágyból elkövetett kettős gyilkossággal vádolt É. Imrét életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíróság, melyet 40 évben határoztak meg.

Eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte a Győri Ítélőtábla szerdán az eltűnt villanyszerelőkkel kapcsolatos elsőfokú ítéletet. Erről dr. Korát Viktória, az ítélőtábla sajtószóvivője tájékoztatta a Tények stábját. A Győri Törvényszéket újabb eljárás lefolytatására utasították, ami azt jelenti, hogy az évek óta tartó ügyet meg kell ismételni az elejéről - írta meg a Kisalföld.

Eltűnt villanyszerelők ügye visszatér a Győri Törvényszékre

É. Imre letartóztatását fenntartotta másodfokú bíróság, így tehát továbbra is rácsok között marad. Korábban többször aggodalmát fejezte ki M. Zoltán családja, azzal kapcsolatban, hogy mikor születhet ítélet az ügyben, ugyanis lassan egy éve lesz, hogy kimondták a vádlott bűnös. A mostani megdöbbentő fordulat kapcsán időt kértek a nyilatkozattételre, ugyanis még nem tudták felfogni, hogy a lassan 8 éve tartó harcuk tovább folytatódik. - Lehet, hogy Imre meg sem éli az ítélethirdetést - fogalmaztak.

A korábbi, nem jogerős ítélet szerint É. Imre 2015-ben megölte O. Vilmos váci villanyszerelőt, majd M. Zoltánt 2018-ban. Mindkét esetben tartozott a férfiaknak. Míg O. Vilmost a vád szerint egy kisebb méretű markológép miatt, addig M. Zoltán mosonmagyaróvári villanyszerelőt Több mint 10 ezer eurós tartozásáért ölte meg. A tárgyalások és a nyomozás során kiderült, hogy mielőtt a kér férfi nyomtalanul eltűnt volna, a győri vállalkozóval találkozott. Mindkettőjüket elcsalta Ikrény és Abda határán található, horrortanyaként emlegetett telekre, ahol a gyanú szerint végzett velük.

É. Imre végig tagadta a kettősgyilkosságot

Az elsőfokon eljáró bíróság sem tudta megállapítani, hogy pontosan hogyan és mivel követte el. A testek ugyanis máig nem kerültek elő, azonban számos személyes tárgyat találtak meg a férfi telkén, rokonainál elrejtve. Az utolsó szó jogán É. Imre azt állította amit korábban is minden alkalommal: ő nem ölt embert, nem tett semmit. Teljeskörű fellebbezést jelentett be, így került az ügy a Győri Ítélőtábla elé.