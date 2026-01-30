Szexuális kényszerítés gyanúja miatt fogtak el két férfit

Őrizetbe vették és kezdeményezték annak a két férfinak a letartóztatását, akiket szexuális kényszerítéssel és más bűncselekményekkel gyanúsít a rendőrség – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

A közlés szerint gyermekprostitúció kihasználása, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés, kerítés bűntett kísérlete és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya. A szükséges bizonyítékok beszerzését követően a nyomozók a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály bevonásával 2026. január 28-án reggel Dunakeszin ütöttek rajta a feltételezett elkövetőn.

A rendelkezésre álló adatok szerint az 57 éves férfi 18. életévüket be nem töltött fiúkat anyagi ellenszolgáltatással, illetve kényszerrel vett rá szexuális cselekményekre. Szintén Dunakeszin fogták el azt a 23 éves férfit is, aki az eljárás adatai szerint a fiúkat beszervezte, illetve pénzért közvetítette idősebb ismerősének.

A gyanúsítottak lakásait a rendőrök átkutatták, és adathordozókat foglaltak le. A BRFK nyomozói mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat