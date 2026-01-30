2026. január 30., péntek

Előd

Bűnügy

Halálra késeltek egy férfit Debrecenben

Nyomozást indított a rendőrség

 2026. január 30. péntek. 0:07
Halálra késeltek egy férfit Debrecenben szerda este, a rendőrök emberölés miatt rendeltek el nyomozást – tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata csütörtökön.

Azt írták, a gyanú szerint egy helyi férfi debreceni albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy másik férfira, aki szintén ott tartózkodott.

A megsebesített 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A 29 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Kórházba került a feltételezett támadó is – aki a jelenlegi adatok szerint saját magát is megsebesítette –, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A rendőrség az ügyben emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.

