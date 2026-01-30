Bűnügy
Halálra késeltek egy férfit Debrecenben
Nyomozást indított a rendőrség
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marijan Murat
Azt írták, a gyanú szerint egy helyi férfi debreceni albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy másik férfira, aki szintén ott tartózkodott.
A megsebesített 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A 29 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Kórházba került a feltételezett támadó is – aki a jelenlegi adatok szerint saját magát is megsebesítette –, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A rendőrség az ügyben emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.