2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 381.57 Ft
USD 319.15 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bűnügy

Elfogták a pacsai emberölés gyanúsítottját

MH/ MTI
 2026. január 29. csütörtök. 11:59
Frissítve: 2026. január 29. 20:00
Megosztás

Csütörtökre virradó éjjel elfogták a rendőrök a pacsai emberölés gyanúsítottját, egy német állampolgárt, a férfi szerdán egy német házaspárra támadt otthonukban, a késelésbe a férj belehalt - tájékoztatta a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtök reggel az MTI-t.

Elfogták a pacsai emberölés gyanúsítottját
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt

Szerdán nem sokkal 12 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Pacsán egy házaspárt megkéseltek. A német állampolgárságú 66 éves férfira holtan találtak rá családi házukban, 70 éves, szintén német állampolgárságú feleségét életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol megműtötték.

Sznopek Veronika szóvivő közlése szerint a rendőrség még éjszaka körözést adott ki egy 63 éves német állampolgár ellen, akit csütörtökre virradóra elfogtak. A férfi megalapozottan gyanúsítható a szerdai, pacsai emberöléssel. Csütörtök reggel még tartott az elszámoltatása - tette hozzá.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink