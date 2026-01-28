Bűnügy
Keresik Rokonál Benedek Lőrincet
Tahitótfaluról tűnt el, a szentendrei rendőrkapitányság munkatársai keresik
Az eltűnt személy 183 centi magas, vékony testalkatú, fülig érő szőkés barna hajú, amely őszül. A haját általában összefogva hordja, jellegzetesen ívelt, előrenyúló orra van. Feltehetően ruhát nem visel, mivel azokat hátrahagyta.
A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Rokonál Benedek Lőrinc látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.