Visszaéltek Fülöp király nevével

A belga szövetségi ügyészség és a kiberbiztonsági központ figyelmeztetést adott ki, miután csalók Fülöp belga király, a királyi kabinetfőnök vagy a belga katonai hírszerzés (ADIV) vezetőjének nevében próbálnak pénzt kicsalni áldozataiktól online videohívásokon keresztül – írta kedden VRT hírportál.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A hatóságok közlése szerint a csalók tavaly év eleje óta külföldi méltóságokat, belga üzleti vezetőket és családtagjaikat keresték meg WhatsAppon, e-mailben vagy telefonon, magukat Fülöp királynak, kabinetfőnökének, Vincent Houssiau-nak, illetve Stéphane Dutron vezérőrnagynak, az ADIV vezetőjének kiadva.

Az ügyészség szerint a bűnözők olyan technikákat alkalmaznak, amelyek azt a látszatot keltik, hogy a kapcsolatfelvétel valóban a királyi palotából vagy a Baldvin Király Alapítványtól származik. A potenciális áldozatokat tudatosan választják ki, feltételezett kapcsolataik alapján a királyi családdal.

Az első adathalász hullámban a csalók pénzügyi támogatást kértek állítólag Szíriában túszul ejtett belga újságírók kiszabadítására és egy esetben pénzátutalás is történt.

Az ügyészség január eleje óta egy második csalási hullámot is észlelt, amely főként üzleti vezetőket céloz. Ebben az esetben az áldozatokat videohívásra invitálják, hogy meggyőzzék őket a király személyazonosságáról. A hatóságok gyanúja szerint a felvételek mesterséges intelligencia segítségével készülhettek.

Egyes megkeresettek hamis meghívót is kaptak egy februárra és áprilisra meghirdetett, nem létező jótékonysági gálavacsorára, amelyet a csalók a Baldvin Király Alapítvány nevében szerveztek. A meghívókhoz adomány- vagy szponzorációs kérést is csatoltak.

A hatóságok egyelőre nem tudják, kik állnak a csalássorozat mögött. Az ügyészség arra kérte a lakosságot, hogy a gyanús üzeneteket jelentsék a hatóságoknak.