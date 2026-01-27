Új, borzalmas részletek derültek ki az idahói mészárlásról

A boncolási jelentések új, borzalmas részleteket tárnak fel az idahói egyetem áldozatainak szúrt sebeiről és utolsó mozdulatairól.

A nemrég nyilvánosságra hozott bírósági iratok részletesen leírják a négy idahói egyetemista szúrt sebeit és utolsó mozdulatait, mielőtt Bryan Kohberger meggyilkolta őket, egy jelentés szerint.

Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle és Ethan Chapin összesen 150 alkalommal szúrta meg őket Kohberger, a People által megszerzett, titkosítás alól feloldott kulcsfontosságú boncolási eredmények szerint.

A gyilkos Goncalvest körülbelül 38-szor, Mogent 28-szor, Chapint 17-szer, Kernodle-t pedig 67-szer szúrta meg, egyetemen kívüli otthonukban – derült ki a jelentésből, amely nem mutatta be a teljes boncolási eredményeket.

A bizonyítékok azt is kimutatták, hogy Kernodle mozgott a hálószobájában, miközben 2022 novemberében küzdelmet folytatott a késsel hadonászó Kohbergerrel.

Goncalvest és Mogent együtt találták meg Mogen hálószobájában. A két közeli barát több éles fegyverrel okozott sérülés következtében halt meg, közölte a hírügynökség.

A jelentés szerint Goncalvesnek 24 szúrt és vágott seb volt a fejbőrén, arcán és nyakán, 11 szúrt és vágott seb a mellkasán, valamint három szúrt és vágott seb a felső végtagjain.

További tényezők, például a fej tompa erővel okozott sérülései és fulladásos sérülések is hozzájárultak a halálához. A boncolási jelentésből kiderült, hogy a koponya külső részén is voltak szúrt sebek, a fogai és a nyelve is sérült, és vérzés volt a mellkasüregében.

Mogen fejbőrén, arcán és nyakán 13 szúrt sebet, mellkasán öt szúrt sebet, felső végtagjain pedig 10 vágott sebet szenvedett, áll a jelentésben.

A nő tüdő- és májsebeket szenvedett, a subclavia vénája, az artériája és a mellkasfal véredényei perforálódtak, valamint az orrsövénye is megsérült – közölte a hírügynökség.

Chapint és Kernodlet - akik párkapcsolatban éltek - Kernodle szobájában találták meg, több éles tárgy által okozott sérüléssel. A vizsgálat eredményei szerint Chapin még az ágyban feküdt, Kernodle pedig a padlón.

Chapinnek egy szúrt seb volt a mellkasának felső részén, négy szúrt és vágott seb a fejbőrén, arcán és nyakán, hat vágott seb a felső végtagjain, valamint hat szúrt és vágott seb az alsó végtagjain.

A nyaki véna, a subclavia véna és a subclavia artéria is perforálódott.

Chapin, Mogen és Goncalves mindannyian alvás közben estek Kohberger támadásának áldozatául, és esélyük sem volt védekezni. Kernodle azonban képes volt megküzdni a bukott kriminológia PhD hallgatóval, amikor az brutális támadást indított, írta a lap, számol be a New York Post.

Kernodle-nak horzsolásai és zúzódásai voltak a fején, a törzsén és a végtagjain, valamint 23 szúrt és vágott seb a fejbőrén, az arcán és a nyakán, hét szúrt seb a mellkasán, négy szúrt seb a hasán és három vágott és szúrt seb a hátán.

Emellett 25 vágott seb volt a felső végtagjain és öt az alsó végtagjain.

Kernodle szúrt sebeket szenvedett a koponya külső rétegén, a nyaki véna, a szív, a tüdő és a pulmonális erek perforációját, vérzést a mellüregben, a jobb keze csontjaiba hatoló sebeket, valamint horzsolásokat és zúzódásokat az arcán és a testén.

A jelentésből kiderült, hogy a 20 éves lánynak a támadás alatt a mozgás miatt vér is volt a talpán.

„Zúzódások, késsel okozott sebek. Kemény lány. Amit csak akart, azt meg is tudta csinálni” – mondta apja, Jeffrey Kernodle az Arizona Family-nek, miután megtudta, hogy a lánya visszavágott.

Kohberger hátrahagyta a Ka-Bar kés hüvelyét, amelyet hónapokkal korábban az Amazonon vásárolt, és amellyel a négy diákot megszúrta. A hüvelyen ott volt a DNS-e, ami később biztosította bukását.

Két másik szobatárs is a házban volt, de őket nem vette célba a brutális támadás során.

Az egyik túlélő szobatárs, Dylan Mortensen, a nyomozóknak elmondta, hogy szemtől szemben találkozott egy „bozontos szemöldökű” férfival – ez a jellegzetes tulajdonság segített a nyomozóknak –, mielőtt az kilépett az ajtón.

Az idahói állami rendőrség által ebben a hónapban közzétett hatalmas, 3000 fájlból álló anyag bepillantást engedett a brutális gyilkosságokba, beleértve a helyszínről készült fotókat is, mielőtt azokat gyorsan eltávolították a weboldalról.

Kohberger júliusban váratlanul beismerte a 2022. november 13-i gyilkosságokat, amelyekben négy idahói egyetemi hallgató vesztette életét – ezért életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

A váddal kötött ellentmondásos megállapodásnak köszönhetően elkerülte a halálbüntetést és a tárgyalást, ahol az áldozatok szerettei megismerhették volna a szörnyű késelés motivációját – ennek hiánya néhány áldozat családjából haragot váltott ki.