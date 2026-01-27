Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott egy férfi Pécsen

Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla kedden arra a férfira, aki megölte az őt a lakásába befogadó ismerősét a baranyai vármegyeszékhelyen 2023 karácsonyán – tájékoztatta a táblabíróság közleményben az MTI-t.

Azt írták: az ötvenes évei végén járó sértett a felesége halála után egyedül élt társasházi lakásában. Ismerősét – a későbbi vádlottat – 2022 decemberében fogadta be, 2023 tavaszán pedig megengedte, hogy annak barátnője is oda költözzön.

A két férfi viszonya eleinte harmonikus volt, a vádlott a körülményekhez mérten gondoskodott a sértettről, viszont a nő beköltözését követően egyre gyakrabban italozott a pár, a két férfi sokszor veszekedett egymással, s előfordult, hogy a vádlott bántalmazta is az őt befogadó férfit.

Egy idő után a sértett szeretett volna a megszabadulni a lakóktól, de intézkedni nem mert, pedig 2023 karácsonya előtt már rendszeresen bántalmazta a férfi, akit befogadott.

December 26-án egy újabb bántalmazás során a vádlott ököllel megütötte, lábbal megrúgta, megtaposta, és egy késsel meg is szúrta a sértettet, majd a fürdőkádba fektette, forró vizet engedett a férfira, végül megfojtotta. A

szokásosnál durvább bántalmazás kezdetén a vádlott barátnője már rászólt a vádlottra, de miután a férfi bezavarta a szobába, a nő bejelentést tett a segélyhívó számon. A férfit a rendőrség fogta el a helyszínen.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla – a Pécsi Törvényszék ítéletét helybenhagyva – a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, ezért az úgynevezett „három csapás” szabályt kellett alkalmazni vele szemben, és kötelező volt az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabása.

Az ítélet jogerős.