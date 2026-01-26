Hackerekre csapott le a magyar rendőrség a románokkal együttműködve

Hamis vagy megfélemlítő telefonhívások miatt csapott le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a román társhatósággal közösen összehangolt akcióban négy fiatal hackerre – közölte a police.hu oldalon hétfőn a KR NNI.

A nyomozás több szálon indult még tavaly július közepén, pár napon belül ugyanis több bejelentés érkezett különböző rendőrhatóságokhoz súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban. A bejelentők oktatási és egyházi intézmények, lakóépületek felrobbantásával fenyegetőztek, valamint különböző emberek megölésével, illetve a rendőri egységek elleni támadással.

A swatting, vagyis a rendőrség irányába egy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban tett hamis hívással, valamint a doxing, azaz más személyes adatainak megfélemlítési célból történt nyilvánosságra hozatalával történt bejelentések kapcsán jelentős rendőri erő beavatkozására volt szükség.

Kiderült, hogy az azóta már beazonosított elkövetők egy Discord-felületen kerültek kapcsolatba a sértettekkel, vagyis olyan online kommunikációs platformon, ami lehetőséget biztosított nekik chatelésre, illetve hang- és videóhívásra is. Ezen a felületen alakult ki több felhasználó között vita, amit követően az elkövetők megszerezték vitapartnereik személyes adatait, illetve telefonszámaikat, majd azok felhasználásával tettek valótlan bejelentéseket a rendőrségre.

A KR NNI kibernyomozóit, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársait a felderítésben a TEK segítette. Miután körvonalazódott, hogy a bűncselekményekben egy román fiatal is érintett lehet, a nyomozásba a román rendőrök is bekapcsolódtak.

A mindenre kiterjedő, alapos felderítőmunkát követően sikerült azonosítani a négy elkövetőt: egy 17 éves román fiatalt, aki Bihar megyében él, egy 16 éves kisvárdai fiút, valamint egy 18 éves nyíregyházi és egy 20 éves budapesti férfit.

A négy szerv részvételével január 20-án a három magyarországi és egy román címen zajlott összehangolt akció, ahol a fiatalokra egyszerre csaptak le a rendőrök.

A KR NNI nyomozói a fővárosban és Nyíregyházán, a nagykanizsai rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kisvárdán, míg a román nyomozók – kiegészülve a KR NNI két kibernyomozójával – Bihar megyében hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. A TEK felderítői valamennyi magyar helyszínen magas szintű szakmai hozzáértésükkel segítették a nyomozók munkáját.

Az intézkedések során a rendőrök lefoglalták a fiatalok valamennyi adathordozóját, mobiltelefonját és számítástechnikai eszközeit, illetve internetes felhasználói felületeikről adatmentéseket hajtottak végre.

A Kisvárdai Rendőrkapitányságra előállított 16 éves fiút közveszéllyel fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Tagadta a bűncselekményt, szabadlábon védekezik.

A román hatóság a KR NNI-nél folyó eljárásban szintén gyanúsítottként hallgatta ki a 17 éves román fiatalt. Neki terrorcselekmény, közveszéllyel fenyegetés, valamint többrendbeli hamis vád és személyes adattal visszaélés miatt kell felelnie, jelenleg ő is szabadlábon van.

A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálynál folyó eljárásban érintett másik két fiatal „jogállása még nem tisztázott”, s beszerzett információk és eszközök vizsgálatát követően pontosítják az ügyben betöltött szerepüket.

Az egyes eljárásokat egyesítve a továbbiakban a KR NNI vizsgálja tovább az ügyeket.