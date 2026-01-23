Vádat emeltek a halálos balesetet okozó buszsofőrrel szemben

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 55 éves hivatásos buszsofőr ellen, aki vezetés közben elaludt, majd halálos közúti balesetet okozott a Jászságban tavaly januárban – közölte a vádhatóság pénteken közleményben.

A Szolnoki Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyben – írták.

A vád szerint a férfi 2025. január 17-én a hajnali órákban a 31-es számú főúton közlekedett Jászjákóhalma felől Jászapáti felé az általa vezetett helyközi járatos autóbusszal. A sofőr elaludt, és egy enyhén jobbra ívelő útkanyarulatban féktávolságon belül áttért a menetiránya szerinti bal oldali fogalmi sávba, ahol nekiütközött a szemből érkező személygépkocsinak, aminek következtében az autó 50 éves vezetője a helyszínen meghalt – közölték.

A helyszínelés elsődleges adatai alapján még arra lehetett következtetni, hogy az autó tért át a bal oldali forgalmi sávba, azonban az autóbusz fedélzeti kameráinak elemzése és a műszaki szakértő szakvéleménye alapján megállapítható volt, hogy a balesetet az autóbusz vezetője okozta – tették hozzá.

Az ügyészség vádiratában a büntetlen előéletű, kifogástalan közlekedési előélettel rendelkező, a balesetért a felelősségét elismerő vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni – tájékoztattak.