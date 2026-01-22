Elítéltek egy marihuánát csempésző buszsofőrt

Öt év börtönbüntetéssel sújthatja a bíróság azt a koszovói buszsofőrt, aki 2024 végén 33 kilogramm marihuánát próbált Magyarországon keresztülcsempészni, amennyiben jóváhagyja a vádlott és az ügyészség egyezséget – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön.

A vádirat szerint a jelenleg 25 éves férfi 2024 decemberében megegyezett ismeretlen megbízójával abban, hogy 5 ezer euróért marihuánát szállít Koszovóból Németországba. A férfi és megbízója több mint 33 kiló kábítószert rejtett egy autóbusz titkos rekeszébe.

A vádlott a járművel Magyarországon keresztül szeretett volna Németországba eljutni, azonban a vámellenőrzés során, a röszkei határátkelőhelyen a pénzügyőrök megtalálták a kábítószert. A lefoglalt drog mennyisége a különösen jelentős mennyiség alsó határának több mint háromszorosa volt.

Grósz Tamás közölte, a főügyészség a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. Az ügyészség a tettét elismerő vádlottal egyezséget kötött, ennek értelmében a terhelttel szemben öt év börtön és 10 év Magyarország területéről történő kiutasítás kiszabását indítványozza az ügyészség.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog határozni.