Bűnügy
Elítéltek egy marihuánát csempésző buszsofőrt
A koszovói férfit öt évre ítélheti a bíróság
A vádirat szerint a jelenleg 25 éves férfi 2024 decemberében megegyezett ismeretlen megbízójával abban, hogy 5 ezer euróért marihuánát szállít Koszovóból Németországba. A férfi és megbízója több mint 33 kiló kábítószert rejtett egy autóbusz titkos rekeszébe.
A vádlott a járművel Magyarországon keresztül szeretett volna Németországba eljutni, azonban a vámellenőrzés során, a röszkei határátkelőhelyen a pénzügyőrök megtalálták a kábítószert. A lefoglalt drog mennyisége a különösen jelentős mennyiség alsó határának több mint háromszorosa volt.
Grósz Tamás közölte, a főügyészség a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. Az ügyészség a tettét elismerő vádlottal egyezséget kötött, ennek értelmében a terhelttel szemben öt év börtön és 10 év Magyarország területéről történő kiutasítás kiszabását indítványozza az ügyészség.
A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog határozni.