Elfogtak egy körözött magyar férfit Szlovákiában

Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság

MH/MTI
 2026. január 22. csütörtök. 21:10
Elfogtak egy körözött magyar férfit Szlovákiában – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/dpa Pool

Azt írták, hogy az 52 éves férfit embercsempészés bűntettének elkövetése miatt a bíróság 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, de a letöltését nem kezdte meg, a végrehajtás elől megszökött.

Az elfogatóparancs alapján 2025 augusztusa óta körözött férfi felkerült a rendőrség Top 50-es körözési listájára.

Az elfogását a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre január 8-án Párkányban.

A férfi kiadatásáról és hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok – áll a közleményben.

