Életfogytiglant kapott a volt japán kormányfő gyilkosa

A férfi kihallgatásán azt állította, hogy az Egyesítés Egyháza elleni gyűlöletből cselekedett

MH/MTI
 2026. január 21. szerda. 20:23
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy japán bíróság szerdán azt a férfit, aki 2022-ben megölte Abe Sindzo akkori japán kormányfőt.

2026. január 21-én az emberek sorban állnak, hogy bejussanak a tárgyalásra, amelyben a Nara Kerületi Bíróság meghozza ítéletét Jamagami Tecuja vádlott ügyében. A férfit azzal vádolják, hogy egy házi készítésű fegyverrel megölte Abe Sindzo volt miniszterelnököt egy 2022-es felsőházi választási kampánybeszéd során
Fotó: Takayuki HAMAI / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A 45 éves Jamagami Tecuja házilag készített lőfegyverrel végzett a miniszterelnökkel Narában, egy választási kampánygyűlésen.

Jamagamit a gyilkosság elkövetése után a helyszínen lévő kamerák előtt fogták el és tartóztatták le. Az októberben kezdődött tárgyalás végén, szerdán életfogytiglani börtönt szabott ki rá a Narai Kerületi Bíróság.

A férfi kihallgatásán azt állította, hogy az Egyesítés Egyháza elleni gyűlöletből cselekedett, és bár eredetileg az egyház vezetőjét akarta megtámadni, de nem tudott a közelébe jutni, viszont Abéról úgy tudta, hogy ő is tagja az egyháznak.

Jamagami anyja jelentős adománnyal – mintegy 100 millió jennel (208 millió forinttal) – segítette az egyházat, ami anyagi romlásba döntötte a családot.

Az egész világot megrázó bűntett nyomán fény derült a japán kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a dél-koreai székhelyű vallásfelekezet közötti kapcsolatokra. Az 1954-ben alapított újkeresztény Egyesítés Egyházát, amelyet Moon-szekta néven is emlegetnek, Japánban Kisi Nobuszuke volt miniszterelnök, Abe nagyapja támogatta. Tavaly márciusban a Tokiói Kerületi Bíróság jogi értelemben megvonta az egyházi státuszt a vallásfelekezettől, amely ezzel elvesztette adómentességét.

