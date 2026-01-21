Bűnügy
Életfogytiglant kapott a volt japán kormányfő gyilkosa
A férfi kihallgatásán azt állította, hogy az Egyesítés Egyháza elleni gyűlöletből cselekedett
A 45 éves Jamagami Tecuja házilag készített lőfegyverrel végzett a miniszterelnökkel Narában, egy választási kampánygyűlésen.
Jamagamit a gyilkosság elkövetése után a helyszínen lévő kamerák előtt fogták el és tartóztatták le. Az októberben kezdődött tárgyalás végén, szerdán életfogytiglani börtönt szabott ki rá a Narai Kerületi Bíróság.
A férfi kihallgatásán azt állította, hogy az Egyesítés Egyháza elleni gyűlöletből cselekedett, és bár eredetileg az egyház vezetőjét akarta megtámadni, de nem tudott a közelébe jutni, viszont Abéról úgy tudta, hogy ő is tagja az egyháznak.
Jamagami anyja jelentős adománnyal – mintegy 100 millió jennel (208 millió forinttal) – segítette az egyházat, ami anyagi romlásba döntötte a családot.
Az egész világot megrázó bűntett nyomán fény derült a japán kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a dél-koreai székhelyű vallásfelekezet közötti kapcsolatokra. Az 1954-ben alapított újkeresztény Egyesítés Egyházát, amelyet Moon-szekta néven is emlegetnek, Japánban Kisi Nobuszuke volt miniszterelnök, Abe nagyapja támogatta. Tavaly márciusban a Tokiói Kerületi Bíróság jogi értelemben megvonta az egyházi státuszt a vallásfelekezettől, amely ezzel elvesztette adómentességét.