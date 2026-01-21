Dulakodtak, majd elvágta áldozata torkát

Tíz év börtönre ítélték azt a férfit, aki elhagyatott helyre hívta találkozni, majd ott megölte áldozatát – közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A terheltek elismerték bűnösségüket, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék az elsőrendű vádlottat emberölés és kifosztás bűntettében találta bűnösnek, ezért rá 10 év börtönbüntetést szabott ki kedden. A másodrendű vádlottat emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettében találta bűnösnek, őt 2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetéssel, valamint pénzbüntetéssel sújtotta.

A vádirat szerint az elsőrendű terhelt és a sértett között vita alakult ki, amelynek rendezése érdekében találkozót beszéltek meg. A találkozó helyszínére az elsőrendű vádlottat és a sértettet is a másodrendű terhelt szállította autójával, majd utóbbi az autóban várakozott, míg a másik két férfi a csepeli kenyérgyár területére ment.

A két férfi veszekedett, majd dulakodott, a sértett hassal a földre került, s ekkor az elsőrendű vádlott a hátára nehezedett, majd egy késsel elvágta a sértett torkát, aki rövid időn belül meghalt.

A terhelt a helyszínt anélkül hagyta el, hogy a sértett állapotáról meggyőződött volna, és magával vitte a kést, valamint a sértett mobiltelefonját.

Az előkészítő ülésen a terheltek a vádiratba foglaltakkal egyezően ismerték el bűnösségüket, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról.

A bíróság az ítélet szóbeli indokolásában rámutatott arra, hogy az elsőrendű vádlott fiatal felnőtt, míg a másodrendű rendezett életvitellel rendelkezik, büntetlen előéletű, és két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

További enyhítő körülménynek számított mind a két vádlott esetében a beismerés és a tárgyalás jogáról való lemondás, az idő múlása és a megbánás is.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik enyhítésért, míg az ügyész a másodrendű terhelt estében súlyosításért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

A bíróság az elsőrendű vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig elrendelte, de a végzés az ügyvédi fellebbezés folytán szintén nem végleges – áll a közleményben.