Bűnügy

Autójával nekihajtott egy lovas rendőrnek

Vádat emeltek ellene

 2026. január 21. szerda. 14:57
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta egy férfival szemben, akit hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak, miután autójával nekihajtott egy lovas rendőrnek – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Lovas rendőrökre támadt, most már előzetes letartóztatásban várja büntetését
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A közlemény szerint január 14-én egy Pest megyei településen rendőrök ellenőrizték az erdőket, amikor egy gépkocsit próbáltak megállítani, ám a sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, hanem a havas úton továbbra is nagy sebességgel hajtott.

Az egyik lovas járőrnek félre kellett ugratnia az autó elől, a másik rendőr azonban már nem tudta elkerülni: a jármű a lova hátsó lábainak ütközött. Az ütközés kisebb sérülést okozott a lónak.

A férfi még ezután sem állt meg, a helyszínt elhagyta, és egy tanyán felgyújtotta a kocsiját, majd hazament – tették hozzá.

A nyomozó ügyészek az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését – áll a közleményben.

