Bűnügy

Újszülött holttestére bukkantak a hatóságok a magyar határnál

Az ügyben nagyszabású nyomozás indult

 2026. január 20. kedd. 19:40
Egy csecsemő holttestét találták meg az osztrák rendőrök Nickelsdorfban (Miklósfalva) vasárnap, a magyar határ közelében.

Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Az újszülöttet nem sokkal délután egy óra körül találták meg egy füves területen.

Helmut Marban rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy az újszülött kislány életét a kiérkező mentőegység már nem tudta megmenteni, a csecsemőt a helyszínen halottnak nyilvánították – tájékoztat a burgenland.orf.at, számol be az origo.hu.

A Kronen Zeitung sajtóinformációi szerint találtak egy videófelvételt, amelyen egy ismeretlen személy egy fekete sporttáskát hagy egy szemetes mellett. A rendőrség nem erősítette meg, hogy a videófelvétel valóban létezik-e.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a baba halva született-e, vagy szülés után hunyt-e el, illetve, hogy gyilkosság áldozata lett-e.

A rendőrség nyomoz az ügyben, a környék összes térfigyelő kameráját ellenőrzik, ahogy a határátlépéseket is, továbbá több lehetséges szemtanút is kihallgatnak.

