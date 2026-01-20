Kirabolták a Pokemon boltot New Yorkban

New York Post szerint a támadók maszkot és kesztyűt viseltek. Egyikük pisztollyal fenyegette a látogatókat, a másik kettő kalapácsokkal törte be a kirakatokat és vitte el a kártyákat. A rablók célzottan jártak el, és csak az értékes példányokat vitték el - írja a New York Post.

A NYP pontosítja, hogy az ellopott kártyák között voltak 3,5 ezer dollár (körülbelül 300 ezer rubel) értékű kártyák is, amelyeket 1999 és 2016 között adtak ki. A bolt tulajdonosa, Courtney Chin elmondta, hogy a látogatók közül senki sem sérült meg. A rendőrség jelenleg nyomozást folytat, de egyelőre egyik gyanúsítottat sem vették őrizetbe.