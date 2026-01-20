2026. január 20., kedd

Bűnügy

Kirabolták a Pokemon boltot New Yorkban

A rablók 116 ezer dollár értékű Pokemon kártyát loptak el

 2026. január 20. kedd. 16:16
A rablás január 14-én este történt egy manhattani boltban. A támadás pillanatában egy Pokemon-rajongóknak szóló rendezvény volt.

A merész trió, egyikük fegyverrel, szerdán tört be a vadonatúj Meatpacking District Poké Court üzletbe
Fotó: Facebook/Poke Court

New York Post szerint a támadók maszkot és kesztyűt viseltek. Egyikük pisztollyal fenyegette a látogatókat, a másik kettő kalapácsokkal törte be a kirakatokat és vitte el a kártyákat. A rablók célzottan jártak el, és csak az értékes példányokat vitték el - írja a New York Post.

A NYP pontosítja, hogy az ellopott kártyák között voltak 3,5 ezer dollár (körülbelül 300 ezer rubel) értékű kártyák is, amelyeket 1999 és 2016 között adtak ki. A bolt tulajdonosa, Courtney Chin elmondta, hogy a látogatók közül senki sem sérült meg. A rendőrség jelenleg nyomozást folytat, de egyelőre egyik gyanúsítottat sem vették őrizetbe.

