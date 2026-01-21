Két körözött magyar bűnözőt fogtak el külföldön

Hollandiában, illetve Ausztriában fogtak el kábítószer-kereskedelem, és más bűncselekmények miatt körözött magyar bűnözőket – közölte a rendőrség honlapján kedden.

Az egyik, 28 éves férfi a magyar rendőrség körözési toplistáján szerepelt. Testi sértés miatt másfél év börtönt rendelt el a bíróság, míg kábítószer-kereskedelem miatt bírósági szakban jelenleg is eljárás folyik vele szemben egy olyan ügyben, ami miatt akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A gyanú szerint a férfi egy olyan csoport tagja volt, amely Budapesten marihuánát, ecstasyt és speedet árult. Több mint két éve bujkált a hatóságok elől.

Miután a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászai idén csatlakoztak a kereséshez, kiderítették, hogy a szökésben lévő elkövető az ausztriai Sankt Pöltenben bujkál. Az osztrák célkörözési egység munkatársai ott fogták el január 8-án a férfit.

Szintén január 8-án a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési osztállyal folytatott együttműködés során a holland rendőrség is elfogott egy magyar szökevényt. A férfi körözését a Szombathelyi Törvényszék rendelte el 2024. december 5-én, mivel nem kezdte meg új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint sikkasztás bűncselekmények miatt kirótt egyéves szabadságvesztésének letöltését.

A körözöttel kapcsolatban szintén felmerült, hogy külföldön bujkál, így vele szemben európai elfogatóparancsot adtak ki. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászai felvették a kapcsolatot a holland társszervvel, s a konstruktív együttműködésnek köszönhetően el is fogták a 27 éves férfit Amstelveen városában.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési osztályának feladata többek között a külföldön bujkáló magyar bűnözők felkutatása és elfogása. Az egység a DELTA Program keretében kiemelten kezeli a kábítószer-bűncselekmények miatt körözött magyar állampolgárok felkutatását – írták a police.hu oldalán.