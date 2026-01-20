Kalapáccsal verte agyon haragosát

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki tavaly egy kalapáccsal agyonverte haragosát Miskolcon - közölte a főügyészség helyettes sajtószóvivője kedd reggel.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott évtizedes baráti kapcsolatban volt a sértettel, ám a terhelt kábítószer-fogyasztóvá válása miatt viszonyuk megromlott.

Tavaly júniusban egy miskolci áruház parkolójában találkoztak, ahol a vádlott szándékosan nekihajtott a sértett férfi autójának, majd kiszállt az autójából, és egy kalapáccsal többször megütötte a sértett fejét. A feleség próbálta megvédeni férjét, a dulakodás közben a vádlott elejtette a kalapácsot. Majd visszaült az autójába, és nekihajtott a bántalmazás miatt földön fekvő sértettnek.

A férfi a helyszínen meghalt. Autójában több mint 4 millió forint összegű kár keletkezett, felesége pedig 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetlen előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott - olvasható a sajtóanyagban.