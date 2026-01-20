Fordulat a csecsemőgyilkos ápoló ügyében

A brit ügyészség közlése szerint az újabb, csecsemők halálával és életveszélyes állapotával kapcsolatos vádak esetében Lucy Letby ügyében nem teljesültek a vádemeléshez szükséges bizonyítási feltételek.

A brit ügyészség tájékoztatása szerint a rendőrségtől kapott új bizonyítékok nem érték el azt a szintet, amely a vádemeléshez szükséges. Az iratanyag több további csecsemő halálára és nem halálos rosszullétére vonatkozó állításokat tartalmazott, ám ezek esetében nem volt elegendő a büntetőeljárás megindításához - írja a Sky News alapján az origo.hu.

Az ügyészség hangsúlyozta: a döntés nem az események súlyát kérdőjelezi meg, hanem kizárólag a bizonyíthatóság jogi mércéjén alapul.

Lucy Letby ellen ezért ezekben az ügyekben nem indul újabb per.

Mit mondott az ügyészség Lucy Letby ügyéről?

Az ügyészség különleges bűnügyekért felelős vezetője szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok részletes elemzése után arra jutottak, hogy az újabb vádak esetében nem áll fenn reális esély az elítélésre. A hatóságok kiemelték: minden ilyen döntést a jogszabályok és a bizonyítási standardok szigorú betartásával hoznak meg.

Az ügyészség azt is jelezte, hogy az áldozatok családjait értesítették a döntésről, és igyekeznek számukra minden szükséges támogatást megadni ebben a rendkívül érzékeny helyzetben.

Milyen büntetést tölt Lucy Letby jelenleg?

Lucy Letby korábban jogerősen 15 teljes életfogytiglani szabadságvesztést kapott, miután hét csecsemő meggyilkolásában és további hét megölésének kísérletében mondták ki bűnösnek. A bűncselekményeket 2015 és 2016 között követte el egy újszülött osztályon.

Az egykori ápolónő mindvégig ártatlannak vallotta magát, azonban a fellebbviteli bíróság korábban kétszer is elutasította kérelmét az ítélet felülvizsgálatára. A mostani döntés tehát nem érinti a már kiszabott, rendkívül súlyos büntetését.