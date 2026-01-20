Ítélet született a 37-es főúton történt halálos baleset ügyében

Ítéletet hozott a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság a 2024 januárjában a 37-es főúton történt halálos közúti baleset ügyében – közölte a Miskolci Törvényszék hétfőn.

A tájékoztatás szerint a bíróság a vádlottat közúti baleset okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A vádlottat előzetes mentesítésben részesítették – tették hozzá.

Azt írták, a bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott – aki a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja – szolgálaton kívül közlekedett autójával Szerencs felől Sárospatak irányába a megengedett sebességet betartva. Vezetés közben azonban váratlan rosszullét tört rá, ennek ellenére nem állt meg, elveszítette a kontrollt a jármű felett, majd óránkénti 75-80 kilométeres sebességgel a vele szemben szabályosan érkező személygépkocsinak ütközött – részletezték.

Hozzátették: ebben a járműben a Magyar Honvédség három hivatásos tagja bekapcsolt biztonsági öv használatával utazott. Az egyik utas a helyszínen életét vesztette, a másik súlyos, a sofőr pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Kitértek arra is, hogy súlyosító körülményként értékelte a bíróság ezen bűncselekmények elszaporodottságát, enyhítő körülmény volt ugyanakkor a terhelt beismerő vallomása, büntetlen előélete, együttműködő és őszinte, megbánó magatartása. Az ítélet jogerős – rögzítették.