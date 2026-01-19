Bűnügy
Hihetetlen fogás a röszkei határnál
Tengeliceket próbált egy albán férfi Magyarországra csempészni
A közlemény szerint az átkelőn egy gépkocsi csomagteréből egy kalitka került elő, melyben nyolc madarat tartottak.
A pénzügyőrök felismerték, és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának élővilágvédelmi szakértője is megerősítette, hogy tengelicekről van szó.
Ez a pintyféle Magyarországon fokozottan védett, a madarak eszmei értéke példányonként 25 ezer forintot. Az élővilágvédelmi szakértő a nemzeti park oltalmára bízta az énekesmadarakat.
Az albán sofőr ellen fokozottan védett és védett állatok egyedére elkövetett természetkárosítás bűntett gyanúja miatt feljelentést tettek.