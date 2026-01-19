2026. január 19., hétfő

Előd

Bűnügy

Hihetetlen fogás a röszkei határnál

Tengeliceket próbált egy albán férfi Magyarországra csempészni

MH/ MTI
 2026. január 19. hétfő. 14:47
Frissítve: 2026. január 19. 17:47
Nyolc tengelicet próbált egy albán férfi Magyarországra csempészni, a fokozottan védett madarakat a röszkei határátkelőhelyen találták meg a pénzügyőrök – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága hétfőn az MTI-t.

Hihetetlen fogás a röszkei határnál
Képünk illusztráció
Fotó: Biosphoto via AFP/Claude Balcaen

A közlemény szerint az átkelőn egy gépkocsi csomagteréből egy kalitka került elő, melyben nyolc madarat tartottak.

A pénzügyőrök felismerték, és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának élővilágvédelmi szakértője is megerősítette, hogy tengelicekről van szó.

Ez a pintyféle Magyarországon fokozottan védett, a madarak eszmei értéke példányonként 25 ezer forintot. Az élővilágvédelmi szakértő a nemzeti park oltalmára bízta az énekesmadarakat.

Az albán sofőr ellen fokozottan védett és védett állatok egyedére elkövetett természetkárosítás bűntett gyanúja miatt feljelentést tettek.

