Kiengedik a börtönből a brit történelem egyik leghírhedtebb gyilkosát

Ismét a brit Felügyeleti Bizottság elé kerül Jon Venables ügye, akit a közvélemény a James Bulger-gyilkosság egyik elkövetőjeként ismer. A most 43 éves férfi legújabb feltételes szabadlábra helyezési kérelmét szóbeli meghallgatáson tárgyalják, több mint két évvel azután, hogy egy korábbi kérelmét elutasították.

Egy bevásárlóközpontból csalták el a kisgyermeket. Az ügy az Egyesült Királyság egyik legsokkolóbb gyermekgyilkosságaként vonult be a köztudatba. Venables bűntársával, Robert Thompsonnal együtt életfogytiglani büntetést kapott, amelyet később feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével módosítottak. Venablest először 2001 júliusában engedték szabadon, ám 2010 februárjában visszakerült a börtönbe, miután gyermekekről készült szeméremsértő képeket találtak a számítógépén. Bár 2013 augusztusában ismét szabadlábra helyezték, 2017 novemberében újfent visszahívták a börtönbe ugyanazon bűncselekmény miatt - írja a BBC alapján az origo.hu.

Feltételesen szabadlábra helyezhetik James Bulger egyik gyilkosát

A bírák 2020 szeptemberében is vizsgálták az ügyét, majd 2023-ban a Felügyeleti Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Venables továbbra is veszélyt jelent a gyermekekre, és fennáll a visszaesés kockázata.

James Bulger családját értesítették a közelgő meghallgatásról, amely állításuk szerint már a jövő hónapban megtörténhet, bár a pontos időpontot a Felügyeleti Bizottság egyelőre nem erősítette meg.

Elképzelhetetlen trauma

A család nevében Kym Morris, James édesanyja, Denise Fergus szóvivője nyilatkozott az ügy kapcsán. Elmondása szerint az újabb meghallgatás súlyos lelki terhet ró az édesanyára.

Denise Fergus ismét kénytelen volt szembenézni egy olyan folyamattal, amely elképzelhetetlen traumát nyit újra. Denise egy átirányításra számított, amely némi békét és védelmet nyújtana számára a további szenvedéstől. Ez a remény most szertefoszlott – fogalmazott Morris.

Hozzátette: Denise Fergus kérelmét, hogy megfigyelhesse a zárt ajtók mögött zajló feltételes szabadlábra helyezési meghallgatást, jóváhagyták. Ez annak az áprilisban országosan bevezetett reformnak a része, amely lehetővé teszi az áldozatok és hozzátartozóik részvételét az ilyen eljárásokban, az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése érdekében. A Felügyeleti Bizottság döntése a következő hónapokban várható, és újra heves társadalmi vitát válthat ki arról, hogy van-e helye a feltételes szabadlábra helyezésnek ilyen súlyos és ismétlődő bűncselekmények esetén.