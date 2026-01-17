2026. január 17., szombat

Előd

Fiatalokat csábítanak bűnözésre Németországban

Figyelmeztet a berlini rendőrfőnök

MH/ MTI
 2026. január 17. szombat. 17:25
A berlini bűnbandák külföldről toboroznak fiatal férfiakat bizonyos bűncselekmények, például erőszakos fenyegetés vagy zsarolás elkövetésére Németországban – jelentette ki Berlin rendőrfőnöke a dpa német hírügynökségnek adott interjújában szombaton.

Fiatalokat csábítanak bűnözésre Németországban
A szervezett bűnözés külföldön toboroz fiatalokat arra, hogy bűncselekményeket kövessenek el Németországban
Fotó: Marius Bulling / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Barbara Slowik Meisel hozzátette, hogy a külföldiek rövidebb időszakokra, turistavízummal érkeznek, és a bűncselekmények elkövetése után gyorsan eltűnnek vagy távoznak, részben azért is, mert egy részük csak nagyon keveset tud németül.

Elmondta azt is, hogy tavaly emelkedett a lövöldözések száma Berlinben, ami az egymással rivális bűnbandák és drogkereskedő hálózatok közötti területszerzési viaskodásnak tudható be. A bűnbandák „legjövedelmezőbb bevételi forrása pedig az, hogy megzsarolják a fővárosban működő vállalkozásokat – emelte ki. Hozzátette, hogy decemberben egy éjszaka ilyen céllal, fenyegetésként kézigránátot is dobtak egy bárba.

A berlini rendőrség razziákkal és letartóztatásokkal próbálja fellépni az említett bandák ellen. Barbara Slowik Meisel szerint szükséges lenne az is, hogy a rendőrök nagyobb hatáskör birtokában járhassanak el az illegálisan fegyvert tartók ellen; hiszen ”tapasztalataink azt mutatják, hogy az illegális lőfegyverbirtoklás mindig a szervezett bűnözésben való részvételre utal„ – mondta.

