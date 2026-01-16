Liftben erőszakoskodott egy idős nővel a miskolci férfi

A Miskolci Járásbíróság szexuális erőszak bűntettének kísérlete miatt 6 év szabadságvesztésre ítélt egy férfit, aki egy liftben erőszakoskodott egy idős nővel Miskolcon – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya pénteken az MTI-vel.

Azt írták, hogy 2024 áprilisában a férfi követni kezdte a 72 éves idős nőt egy lakótelepen, majd utánament az egyik társas házba. Mindketten beszálltak a liftbe, ahol a terhelt szexuálisan próbált közeledni a sértetthez, akinek pénzt is ajánlott.

Az idős nő ezt visszautasította, majd miután a férfi tovább erőszakoskodott, a sértett kiabálni kezdett, és igyekezett eltolni magától a vádlottat. A nő végül megállította a liftet, és kilökte a zaklatóját – olvasható a sajtóanyagban.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülmény volt a beismerés és a férfi – a kóros elmeállapot szintjét el nem érő – személyiségzavara, valamint az, hogy a cselekmény „kísérleti szakban maradt”.

Súlyosító körülmény volt azonban, hogy tettét a vádlott különös visszaesőként követte el. A bejelentett fellebbezésekre figyelemmel az ügy a Miskolci Törvényszéken folytatódik – írták.