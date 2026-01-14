2026. január 14., szerda

Bűnügy

Szorul a hurok a leégett svájci bár tulajdonosa nyakán

Már a feleségét is korlátozzák

MH
 2026. január 14. szerda. 11:11
A 40 halálos áldozatot követelő szilveszteri tűzvész után már a bárvezető feleségével szemben is kemény korlátozásokat rendeltek el a hatóságok.

Lángok a svájci síparadicsom bárjában
Fotó: AFP/@Tyroneking36852

Újabb fordulat történt a crans-montanai tragédia ügyében. A szilveszteri tűzvészben, amely negyven ember életét követelte, a hatóságok most újabb jogi lépéseket tettek: a svájci igazságszolgáltatás ezúttal a bár tulajdonosának feleségével szemben rendelt el szigorú intézkedéseket – adta hírül a Magyar Nemzet.

A lap beszámolt arról, hogy a tulajdonos által beszűkített lépcső miatt halt meg az áldozatok 85 százaléka a bárban történt tűzesetben. Jacques Moretti, az őrizetbe vett bártulajdonos beismerte, hogy a pincéből felfelé vezető lépcső szélességét három méterről egy méterre szűkítette még 2015-ben.

A negyvenéves Jessica Moretti – a Le Constellation menedzsere – pedig magára hagyhatta a pánikba esett vendégeket, miközben több tanú is látta, hogy a pénztárgépet magával vitte az égő épületből.

