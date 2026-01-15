Kiberbűnözők által használt online szolgáltatót számoltak fel

A német, amerikai és brit bűnüldöző hatóságok a Microsoft technológiai vállalattal közösen felszámolták a RedVDS nevű, kiberbűnözők által használt online szolgáltatót – közölte szerdán a német Kiberbűnözés Elleni Központi Hivatal (ZIT) és a brandenburgi tartományi bűnügyi hivatal.

Tájékoztatásuk szerint a német hatóságok jelentős részben hozzájárultak a bűnözők által használt platform elleni nyomozáshoz. Az online szolgáltató „kínálata arra volt kihegyezve, hogy kiberbűnözők kezébe digitális elkövetési eszközt adjon, lehetővé téve a bűncselekmények jobbára névtelen elkövetését” – ismertették a német hatóságok.

Az áldozatok között több német cég és hatóság is volt, egyebek között Brandenburg és Hessen tartományokban. A platformot használó bűnözők által okozott kár szakemberek becslései szerint több százmillió euró. Az ügyben ugyanakkor nem vettek őrizetbe gyanúsítottakat, akik feltételezéseik szerint egy közelebbről meg nem határozott közel-keleti országban bujkálnak.

A bűnözők technikai központja egy németországi adatközpontban volt, ahol már kedd délután lefoglalták a RedVDS-szervereket. A hatóságok nem közölték, hogy pontosan hol található ez az adatközpont.

A Microsoft adatai szerint csak az Egyesült Államokban az elmúlt hét hónapban a hálózat tevékenysége következtében 40 millió dollár (13 milliárd forint) kár keletkezett. „Ez azonban csak a jéghegy csúcsa” – ismertette a szoftvercég egyik szóvivője. Az áldozatok között volt egyrészt az alabamai székhelyű H2 Pharma gyógyszergyártó vállalat, amelyet 7,3 millió dollárral (2,4 milliárd forint) károsítottak meg. Floridai lakástulajdonosok közössége is érintett volt, ott a kár közel 500 ezer dollárt (165 millió forint) tett ki.

A csalások gyakran ugyanazt a sémát követték: első lépésben a kiberbűnözők megpróbáltak hozzáférést szerezni áldozataik számítógépes rendszeréhez gyakorta adathalász e-mailek segítségével. A kellő adatok megszerzésével magukat főnökként, kollégaként vagy üzleti partnerként feltüntetve pénzt, illetve bizalmas adatokat tudtak lopni hamis számlák kiállításával, illetve a banki adatok manipulálásával.

A RedVDS a csalók számára nyújtott egy online előfizetéses szolgáltatást, amellyel annak infrastruktúráját használhatták – névtelenül és globálisan – bűncselekményeik elkövetésére. A Microsoft szerint ezzel havi 24 dollárért a bűnözők egy-egy virtuális „eldobható számítógéphez”, vagyis egy kalózmásolatként telepített Windows operációs rendszerrel működő szerverhez jutottak, amelyet a használatot követően egyszerűen lekapcsoltak. Egy hónapon belül az elkövetők több mint 2600 virtuális RedVDS-számítógépről átlagosan egymillió adathalász e-mailt küldtek szét naponta Microsoft-ügyfeleknek. Ezek döntő többségét a rendszerek blokkolták ugyan, de egy töredékük már a puszta mennyiség miatt célt érhetett. A Microsoft hangsúlyozta, hogy nem csak saját ügyfelei érintettek.