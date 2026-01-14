2026. január 15., csütörtök

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bűnügy

Folytatódnak a nyomozások a Szőlő utcai ügyben

Meghosszabbították több terhelt letartóztatását

MH/MTI
 2026. január 14. szerda. 15:53
Frissítve: 2026. január 14. 21:51
Megosztás

Három hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben érintett négy ember letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán.

Folytatódnak a nyomozások a Szőlő utcai ügyben
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Horváth Péter Gyula

A közleményben felidézték: a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedését még tavaly decemberben rendelte el a bíróság egy hónapra, az ügyészség most mindegyik terhelt esetében a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta.

A folyamatban lévő nyomozás elsődleges érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését a terheltek befolyásától mentesen tudja elvégezni, a rendelkezésre álló adatok alapján pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy a terheltek vonatkozásában megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a bizonyítást megnehezítenék vagy meghiúsítanák, valamint, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a négy gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók- írták.

A végzések nem véglegesek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink