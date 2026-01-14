Folytatódnak a nyomozások a Szőlő utcai ügyben

A közleményben felidézték: a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedését még tavaly decemberben rendelte el a bíróság egy hónapra, az ügyészség most mindegyik terhelt esetében a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta.

A folyamatban lévő nyomozás elsődleges érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését a terheltek befolyásától mentesen tudja elvégezni, a rendelkezésre álló adatok alapján pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy a terheltek vonatkozásában megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a bizonyítást megnehezítenék vagy meghiúsítanák, valamint, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a négy gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók- írták.

A végzések nem véglegesek.