Bűnügy
Évtizedek óta rejtély övezte a polgármester eltűnését, most sikerült megoldani a rejtélyt
Húsz éve találták meg a csontvázat
Húsz évvel ezelőtt partra sodródott csontváz rejtélye oldódott meg Washington állam egyik partszakaszán: a hatóságok szerint egy 2006-ban eltűnt polgármester maradványait találták meg – számol be a New York Post alapján az origo.hu.
Húsz év után azonosították a csontvázat
Az akkor Clarence Edwin „Ed” Asher oregoni polgármester 2006-ban tűnt el a Tillamook-öbölben, miután horgászni indult. A parti őrség nagy erőkkel kereste, de a kutatást egy nappal eltűnése után leállították. Felesége szerint Asher nem tudott úszni, és nem viselt mentőmellényt, ezért a hatóságok azt feltételezték, hogy megfulladt.
Néhány hónappal később Taholah partjainál, több mint 180 mérföldre északra, csontmaradványokat találtak, de akkor nem sikerült azonosítani ezeket, így „ismeretlen férfiként” került nyilvántartásba.
A bizonyítékok évekig feledésbe merültek, mígnem 2025-ben egy texasi genetikai cég DNS-vizsgálata alapján végül sikerült azonosítani a maradványokat.
Asher Fossil városának ismert és tisztelt alakja volt: közel ötven évig dolgozott a helyi telefonvállalatnál, vezette saját üzletét, önkéntes tűzoltóként és mentősofőrként segítette a közösséget, és rövid ideig a város polgármestere is volt, mielőtt 1995-ben nyugdíjba vonult.