Évtizedek óta rejtély övezte a polgármester eltűnését, most sikerült megoldani a rejtélyt

A csontváz, amelyet 2006-ban sodort partra a tenger, végre választ adott a kérdésekre.

A polgármester 2006-ban tűnt el a Tillamook-öbölben

Húsz évvel ezelőtt partra sodródott csontváz rejtélye oldódott meg Washington állam egyik partszakaszán: a hatóságok szerint egy 2006-ban eltűnt polgármester maradványait találták meg – számol be a New York Post alapján az origo.hu.

Húsz év után azonosították a csontvázat

Az akkor Clarence Edwin „Ed” Asher oregoni polgármester 2006-ban tűnt el a Tillamook-öbölben, miután horgászni indult. A parti őrség nagy erőkkel kereste, de a kutatást egy nappal eltűnése után leállították. Felesége szerint Asher nem tudott úszni, és nem viselt mentőmellényt, ezért a hatóságok azt feltételezték, hogy megfulladt.

Néhány hónappal később Taholah partjainál, több mint 180 mérföldre északra, csontmaradványokat találtak, de akkor nem sikerült azonosítani ezeket, így „ismeretlen férfiként” került nyilvántartásba.

A bizonyítékok évekig feledésbe merültek, mígnem 2025-ben egy texasi genetikai cég DNS-vizsgálata alapján végül sikerült azonosítani a maradványokat.

Asher Fossil városának ismert és tisztelt alakja volt: közel ötven évig dolgozott a helyi telefonvállalatnál, vezette saját üzletét, önkéntes tűzoltóként és mentősofőrként segítette a közösséget, és rövid ideig a város polgármestere is volt, mielőtt 1995-ben nyugdíjba vonult.