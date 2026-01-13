2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 330.68 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bűnügy

Norvég dílert fogtak Budapesten

Nemzetközi körözést is kiadtak ellene

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 13:23
Megosztás

Elfogtak egy 28 éves norvég dílert a fővárosban - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

Norvég dílert fogtak Budapesten
Norvég dílert fogtak Budapesten - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt

A rendőrség közleménye szerint a jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.

Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését - áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink