Norvég dílert fogtak Budapesten

Elfogtak egy 28 éves norvég dílert a fővárosban - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

A rendőrség közleménye szerint a jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.

Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését - áll a közleményben.