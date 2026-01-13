Bűnügy
Norvég dílert fogtak Budapesten
Nemzetközi körözést is kiadtak ellene
Norvég dílert fogtak Budapesten - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt
A rendőrség közleménye szerint a jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.
Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését - áll a közleményben.