Nőkkel erőszakoskodót ítéltek el

A Kazincbarcikai Járásbíróság súlyos testi sértés bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt egy év tíz hónap szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, aki nőkkel erőszakoskodott egy kazincbarcikai házibuliban – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya kedd délelőtt.

A tájékoztatás szerint a férfi három hölggyel italozott tavaly márciusban egyikük lakásán, ám az este két nővel összetűzésbe került. Az egyik nőt többször megütötte és egy késsel combon szúrta, a másikat pedig többször is a nyakán szorongatta.

Mint írták, az egyik hölgy könnyebb, a másik súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a terhelt büntetett előélete és az, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el, míg enyhítő körülmény volt a férfi részbeni beismerő vallomása.