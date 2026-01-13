Bűnügy
Nőkkel erőszakoskodót ítéltek el
A Kazincbarcikai Járásbíróság hozta meg az ítéletet
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt
A tájékoztatás szerint a férfi három hölggyel italozott tavaly márciusban egyikük lakásán, ám az este két nővel összetűzésbe került. Az egyik nőt többször megütötte és egy késsel combon szúrta, a másikat pedig többször is a nyakán szorongatta.
Mint írták, az egyik hölgy könnyebb, a másik súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a terhelt büntetett előélete és az, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el, míg enyhítő körülmény volt a férfi részbeni beismerő vallomása.