Leszúrta élettársát, most elítélték

Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla keddi jogerős határozatában arra a férfira, aki több késszúrással ölte meg volt élettársát 2024 tavaszán a Tolna vármegyei Tamásiban.

A táblabíróság közleményében azt írta, hogy a bűncselekmény elkövetésekor ötvenéves vádlott és hasonló korú élettársa között 22 éves együttélés után 2019-ben romlott meg a kapcsolat. A férfi rettegésben tartotta a nőt, agresszív volt vele, és rendszeresen azzal fenyegette, hogy megöli. Emiatt a bíróság négy év fegyházbüntetésre ítélte.

A férfi a kapcsolatuk megszűnése és elítélése miatt is a nőt okolta. A börtönben a feltételes szabadságra bocsátásáról való 2022-es döntést megelőző vizsgálatakor is a sértett megöléséről szóló terveiről számolt be. A vádlott végül 2024 februárjában szabadult, majd – a sértett megölésére készülve – vásárolt egy, az osztrák hadseregnél rendszeresített, hegyes katonai taktikai tőrkést, majd március 25-én este a nő házához ment és bemászott a zárt udvarba.

Későbbi áldozata hallotta, ahogy a férfi a ház udvarán fütyül, majd kopogtat, zörget a bezárt bejárati ajtón, ezért ijedtében felébresztette a fiát, majd kihívták a rendőröket, akik kiérkezésük után ellenőrizték a ház környezetét, majd a lakók bezárkóztak.

Másnap reggel, amikor a nő kinyitotta a bejárati ajtót, a vádlott bement a házba és megtámadta, legalább 17 alkalommal megszúrta. A sértett sikítására a fia azonnal odafutott és megpróbálta megfékezni a vádlottat, egyik karját két kézzel megfogva visszatartva őt.

Ezt kihasználva a nő kimenekült az udvarra, azonban ott a fejét és mellkasát ért szúrt és metszett sérülések okozta vérvesztés miatt összeesett és meghalt.

A bíróság megállapítása szerint a vádlott a bántalmazást rendkívüli embertelenséggel, brutalitással hajtotta végre, ezért – a Szekszárdi Törvényszék ítéletét helybenhagyva – előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte őt azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet jogerős.