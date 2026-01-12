2026. január 13., kedd

Előd

Bűnügy

Tökéletesnek tűnt a rejtekhely, de nem jártak túl a hatóságok eszén

Sószállítmányba rejtettek el mindössze 10 tonna kokaint

MH/ MTI
 2026. január 12. hétfő. 17:09
Sószállítmányba rejtett, összesen mintegy 10 tonnányi kokaint foglaltak le a spanyol hatóságok egy kereskedelmi hajón az Atlanti-óceánon – jelentette be a rendőrség hétfőn, közleményben számolva be az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri drogfogásukról.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/US Coast Guard/Cutter Stratton

A hivatalos tájékoztatás szerint a Brazíliából Európa felé tartó teherhajón a különleges műveleti csoport egysége 294 bálában elosztva találta meg az illegális rakományt. Emellett lőfegyverre is bukkantak, amelyet a készlet védelmének érdekében tartottak a hajón.

A legénység mind a 13 tagját letartóztatták.

A járművet a parti őrség közreműködésével a Kanári-szigetek partjaihoz vontatták, mivel kifogyott az üzemanyagból.

A lefoglalt kábítószer „egy meg nem nevezett nemzetközi bűnszervezethez köthető”.

A műveletben részt vett az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA), az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA), a brazil szövetségi rendőrség és a spanyol Nemzeti Terrorelhárítási Koordinációs Központ (CITCO) is.

A végrehajtott akció „határozott csapást jelent a tengeri kokainkereskedelemmel foglalkozó nemzetközi bűnözői hálózatokra, bizonyítva a nemzetközi rendőrségi együttműködés hatékonyságát a globális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben” – fogalmazott közleményében a spanyol rendőrség.

Felidézte: az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri spanyol drogfogásra 1999-ben került sor, amikor 7500 kilogram kokainra bukkantak a Tammsaare nevű hajó orrába rejtve.

