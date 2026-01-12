Kisfiút akart szexuális cselekményre kényszeríteni

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy kisfiúval erőszakoskodott egy sportpályán.

A főügyészség az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, hogy a fiatal férfi ismerősi viszonyban állt a tizenkettedik életévét be nem töltött fiúval.

A sértett 2025 márciusában egy Vác melletti település sportpályáján játszott több kisgyerekkel, amikor ott megjelent a vádlott.

A férfi a játék közben megpofozta, lábon rúgta a gyermeket, majd később - több alkalommal - szexuális cselekményre akarta kényszeríteni őt.

A fiú otthon elmesélte a vele történteket a szüleinek, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített szexuális erőszak bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól való eltiltását indítványozza, amely során 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba. A főügyészség mértékes indítványa - arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond tárgyaláshoz való jogáról - az, hogy a bíróság 10 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.