Nick Reiner nem gyászolja a szüleit

Újabb részletek láttak napvilágot Rob Reiner fiának mentális állapotáról. Úgy tudni, Nick Reiner „ködös” tudatállapotban van, és talán még fel sem fogta a történteket.

Nick Reiner egy Los Angeles-i börtönben várja az ellene folyó eljárás következő lépéseit. A tárgyalását január 7-re tűzték ki, addig elmeorvosi szakértő is megvizsgálja.

„Ködös a tudata”: bennfentesek nyilatkoztak Nick Reiner lelkiállapotáról

A TMZ egy, az ügyet közvetlenül ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Nick Reiner jelenleg nem mutat klasszikus gyászreakciókat. A bennfentes szerint a férfi nem gyászol, hanem inkább ködös tudatállapotban van, amit részben egészségi állapota, részben az általa szedett gyógyszerek magyaráznak. A bennfentes Nick állapotát úgy jellemezte, hogy nyugodt és kábult, és azt is hangsúlyozta, nem hogy nem dolgozta fel, de talán még fel sem fogta a történteket. Időközben kiderült, hogy Nick Reinernél skizofréniát diagnosztizáltak. A gyilkosságokat megelőző hetekben a környezetében többen úgy látták, hogy elveszítette az uralmat a viselkedése felett, és úgy vélték, ön- és közveszélyes.

A gyógyszerváltást nem viselte jól

A beszámolók szerint Nick Reinert nem sokkal a tragédia előtt egy Los Angeles-i rehabilitációs intézményben kezelték, amely mentális egészségügyi és szerhasználati problémákra specializálódott. Kezelése során pszichiáter felügyelete alatt állt, gyógyszereit a gyilkosságokat megelőző hetekben megváltoztatták. Források szerint a gyógyszerváltás után állapota tovább romlott, ezért az orvosok próbálták módosítani a kezelést.

Nick skizofréniáját súlyosbíthatta a szerhasználat

A lap értesülései alapján Nick Reiner várhatóan elmezavarra hivatkozva vallja majd ártatlannak magát. Ez a védekezési stratégia azt igényli, hogy bizonyítsák: a vádlott nem értette tettei természetét és következményeit. Ugyanakkor a források szerint Nick Reiner skizofréniáját súlyosbíthatta a szerhasználat, ami jogi szempontból kulcskérdéssé válhat. Az ügyészek várhatóan azzal érvelnek majd, hogy ha Nick önként fogyasztott illegális drogokat, akkor a betegsége nem használható fel mentségként a bűncselekmény alól – írta meg a Life.