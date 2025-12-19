Súlyos gyanú az ukrán elit körül

Az ukrán állami felső vezetés tagjai is gyanúsítottá válhatnak Timur Mindics üzletember korrupciós ügyében – nyilatkozta az Ukrajinszka Pravdának adott interjújában Ruszlan Magamedraszulov. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nemrég szabadlábra helyezett nyomozója szerint a szálak magasra vezethetnek.

Nem Mindics a kulcsfigura

Magamedraszulov elmondása szerint a vizsgálat kezdetben a védelmi minisztériumra és Mindics (akit „Karlsson” néven is említenek) tevékenységére fókuszált. Az energetikai szektort érintő pénzszivattyúzási sémák csak később kerültek a nyomozók látókörébe. A detektív úgy véli, az üzletember szerepe nem volt kizárólagos.

„Soha nem tartottam Mindicset a projektek megvalósításának kulcsfigurájának. Ez a léptékek és a végrehajtás mechanizmusa miatt egyszerűen lehetetlen”

Arra az újságírói kérdésre, hogy az állami felső vezetés képviselői szerepelnek-e az ügy irataiban, a nyomozó annyit válaszolt: „Remélem, igen”. Ugyanakkor hozzátette: „nem minden információ használható fel bizonyítékként a bíróságon, így az anyagokba csak azok a tények kerülnek be, amelyeket megfelelően alá tudnak támasztani.” - idézte a Kárpát Hír cikke.

Jermak és Umerov is érintett lehet

A cikk emlékeztet arra, hogy a Mindics-ügyben tartott házkutatások nyomán már menesztették Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét. Az ügyben szintén érintett Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. Sajtóértesülések szerint a NABU rögzíthette Szerhij Sefirnek, az elnök közeli barátjának beszélgetéseit is.