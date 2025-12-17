Újabb fordulat a Pegasus ügyében

Kötelességmulasztással gyanúsították meg Ernest B.-t, a lengyel korrupcióellenes iroda (CBA) volt főnökét a Pegasus kémszoftver használata ügyében – közölte szerdán a lengyel államügyészség. Beszámoltak egy másik ügyről is, melyben Antoni Macierewicz volt nemzetvédelmi miniszter ellen vádat emeltek.

Ernest B.-t szerdán kötelességmulasztással gyanúsították meg, amelyet az ügyészség szerint az előző kormány idején, 2017 szeptembere és 2020 februárja között követett el.

A bűncselekmény lényege a Pegasus szoftvert tartalmazó rendszer „engedélyezésében és későbbi használatában állt”, miközben a rendszer a gyanú szerint nem rendelkezett a törvény által előírt biztonsági akkreditációval, amely igazolta volna, hogy a kémszoftver „tervezése és kivitelezése biztosítja a benne feldolgozott titkos információk biztonságát” – áll az ügyészségi közleményben.

Ernest B. a kihallgatás során nem ismerte el bűnösségét, és elutasította a vallomástételt. A CBA volt főnöke szabadlábon védekezhet. A neki felrótt bűncselekményért 3 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Az ügyben tavaly márciusban indult nyomozás, melynek során a CBA három másik munkatársát is meggyanúsították. Az eljárás kapcsán az ügyészség Bogdan Swieczkowski jelenlegi alkotmánybírósági elnök, volt államügyész mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte.

A Pegasus beszerzését egy másik ügy kapcsán is vizsgálják, amely a lengyel igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alappal függ össze. Ebben az ügyben mások mellett két ellenzéki képviselőt, Zbigniew Ziobro volt igazságügyi minisztert és Michal Wos volt igazságügyi miniszterhelyettest gyanúsították meg idén októberben.

Az államügyészség szerdán azt is közölte, hogy vasárnap vádat emeltek Antoni Macierewicz ellenzéki képviselő, volt nemzetvédelmi miniszter ellen, mégpedig amiatt, hogy a 2010-es szmolenszki légikatasztrófát vizsgáló bizottság elnökeként, 2018-2022-ben titkosított információkat hozott nyilvánosságra a vizsgálatról.

Macierewiczet a 2024 óta folytatott nyomozás keretében idén szeptemberben hallgatták ki. A politikus nem ismerte el bűnösségét, és elutasította a vallomástételt.

A Macierewicznek felrótt bűncselekményért 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A vád megindoklását teljes terjedelmében titkosították – áll az ügyészség közleményében.

A 96 lengyel közéleti személyiség, köztük Lech Kaczynski elnök életébe kerülő szmolenszki légikatasztrófa körülményei máig tisztázatlanok. A műszaki okok vizsgálatát végző orosz és lengyel hatóságok 2011-ben egymástól eltérő részeredményekre jutottak, mindkét fél azonban lényegében emberi tévedésekre vezette vissza a történteket. Az előző, a Jog és Igazságosság párt által vezetett kormány által létrehozott bizottság – melynek élén Macierewicz állt – 2016-ban új vizsgálatot indított, melynek során robbantásos merénylet gyanúját fogalmazták meg. A jelenlegi kormány megszüntette a Macierewicz-féle bizottságot.