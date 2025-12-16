Drámai videón, hogyan próbálták megállítani a támadást + VIDEÓ

Egy, a Bondi Beach-i lövöldözésben meghalt pár próbálta megállítani az egyik feltételezett támadót azzal, hogy megragadta a fegyverét – derül ki a drámai autós kamerafelvételekből.

A támadás Ausztrália legsúlyosabb tömeges lövöldözése közel harminc év óta. A lövöldözésben egy tízéves kislány, egy rabbi, egy holokauszt-túlélő és több civil is meghalt, az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti

A 69 éves Boris Gurman és 61 éves felesége, Sofia bátran közbeléptek, hogy megvédjenek másokat, mielőtt őket is lelőtték – áll családjuk közleményében.

Az incidensről készült videón látható, ahogy a nyugdíjas Gurman úr birkózik az egyik állítólagos fegyveressel, elveszi tőle a fegyvert, majd mindketten az útra esnek.

Mr. Gurman ezután feláll, és úgy tűnik, fegyverrel megüti a feltételezett támadót. A támadónak feltehetően volt egy másik fegyvere is, amellyel megölte őket.

„Bár semmi sem csökkentheti Borisz és Sofia elvesztésének fájdalmát, elsöprő büszkeséggel tölt el minket a bátorságuk és az önzetlenségük” – mondta a család.

„Ez tökéletesen jellemzi Borist és Sofiat – olyan embereket, akik ösztönösen és önzetlenül próbáltak segíteni másokon.”

A Sydney Morning Herald beszámolója szerint a zsidó Gurman házaspár volt az első két halálos áldozat a vasárnapi támadásban.

Legalább 15 ember halálát erősítették meg a lövöldözésben, amely a Hanuka első napját ünneplő rendezvényen történt.

A család közleményében azt írta, hogy a pár 34 éve volt házas.

„Megtört szívvel vesztettük el a szeretett Boristés Sofiat, akik hirtelen és értelmetlenül haltak meg.

„Boris egy nyugdíjas autószerelő volt, akit nagylelkűségéről, csendes erejéről és arról ismertek, hogy hajlandó volt segíteni bárkinek, aki rászorult.”

„Sofia az Australia Postnál dolgozott, és kollégái, valamint a közössége mélyen szerette.

„Bondi lakosai együtt becsületes, szorgalmas életet éltek, és mindenkivel, akivel találkoztak, kedvesen, melegen és tisztelettel bántak. Boris és Sofia odaadóak voltak a családjuk és egymás felé is. Ők voltak a családunk szíve, és a hiányuk mérhetetlen űrt hagyott maga után.”

A szemtanúk „hősként” jellemezték Mr. Gurmant.

A felvétel tulajdonosa a Reutersnek elmondta, hogy Gurman úr „nem menekült el, ehelyett egyenesen a veszély felé rohant, minden erejét latba vetve, hogy elragadja a fegyvert, és megállítsa a támadokat”.

„A kamerámon láttam, hogy az idős férfit végül lelőtték, és összeesett. Abban a pillanatban összetört a szívem” – mondta.

Egy másik személy, aki azt mondta, hogy szemtanúja volt az incidensnek, a 9News-nak elmondta: „Hős volt. Próbálkozott, próbálkozott. Tudatnunk kell a családjával.”

„Mindenkinek tudnia kell, hogy megpróbálta megállítani őket, még úgyis, hogy veszélybe sodorta magát. Már repültek a golyók, de ő akkor is megpróbálta.”

A rendőrség terrorcselekménynek minősítette a támadást, amely a zsidó közösség ellen irányult.

A többi áldozat között van egy 10 éves kislány, egy brit születésű rabbi, egy nyugdíjas rendőr és egy holokauszt-túlélő.

Az áldozatok életkora 10 és 87 év között van.

További 22 embert ápolnak kórházban, közülük kilencnek az állapota kritikus.

A hét elején egy másik járókelőt, a 43 éves Ahmed al Ahmedet is „hősnek” kiáltották ki, miután kicsavarta a fegyvert az egyik támadó kezéből. Többször meglőtték, de túlélte.

Az apja a BBC Arabicnak elmondta, hogy fiát a „lelkiismerete” vezérelte, és „látta az áldozatokat, a vért, az utcán fekvő nőket és gyerekeket, majd cselekedett”.

A rendőrség azt állítja, hogy a támadást az 50 éves Sajid Akram és 24 éves fia, Naveed Akram követte el.

Az ausztrál média szerint Naveed Akram felébredt a kómából, és eszméleténél van a kórházban. Sajid Akramot vasárnap holtan találták a helyszínen, közölte a rendőrség.

A rendőrség szerint a páros a támadás előtti hetekben a Fülöp-szigetekre utazott, és a hatóságok most vizsgálják, hogy miért tették meg az utat.

Meg nem erősített médiajelentések szerint a két gyanúsított „katonai kiképzésben” részesült Délkelet-Ázsiában.

November 1-jén érkeztek és november 28-án távoztak – erősítette meg az ország bevándorlási hivatala a BBC-nek.

A rendőrség azt is közölte, hogy a két állítólagos fegyveres támadásait az Iszlám Állam (IS) ideológiája motiválta, és a gyanúsítottak által használt járműben „házi készítésű” IS-zászlókat és rögtönzött robbanószerkezeteket találtak.