Fokozott óvatosságra szólították fel a Brown Egyetem hallgatóit

Fokozott óvatosságra szólították fel az amerikai hatóságok Providence-ben a Brown University hallgatóit hétfőn, mert továbbra sem találják a múlt hét végi egyetemi lövöldözés elkövetőjét.

A Brown Egyetem Providence-i (Rhode Island) campusán fegyveres támadás történt, a merényletben két ember életét vesztetett és többen súlyosan megsérültek

Szombaton este az egyetem egy tantermében egy fekete ruhát viselő fegyveres nyitott tüzet a vizsgára tanuló diákokra, akik közül kettőt megölt és kilencet megsebesített.

A hatóságok szombaton éjszaka egy embert őrizetbe vettek, akit a meghallgatást követően vasárnap az esti órákban szabadon engedtek.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottról egyetlen közterületi videófelvétellel rendelkeznek, ami a félhomályos esti utcán hátulról mutatja a sötét ruhás személyt.

A Rhode Island államban fekvő nagyváros rendőrsége arra kérte a lakosságot, hogy információval segítse a hatóságot, vagy forduljon a Szövetségi Nyomozó Irodához.

Hétfőn nyilvánosságra hozták a két halálos áldozat nevét, egyikük a másodéves Ella Cook Alabama államból, aki az egyetemi republikánus csoport alelnöke is volt. A másik áldozat az üzbegisztáni származású szüleivel Virginia államban élő Mukhammad Aziz Umurzokov. Abigail Spannberger, Virginia megválasztott kormányzója és Glenn Youngkin leköszönő kormányzó közleményben fejezte ki részvétét és együttérzését a fiatal halála miatt a családnak.