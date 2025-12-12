Újabb fordulat a Szőlő utcai ügyben

Az ügyészség indítványozta a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását – közölte Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény alapján a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az őrizetbe vett gyanúsított esetében is szükségesnek ítélte a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását, ezért a letartóztatás elrendelését indítványozta.

A nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében a Budapesti Javítóintézet újabb dolgozóját gyanúsította meg, ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma – tették hozzá.

Azt írták, a megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, továbbá szabadságvesztéssel járó újabb bűncselekményt követne el, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el letartóztatását – közölték, hozzátéve, hogy a kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró pénteken dönt.

Emlékeztettek, hogy a két hónapja ügyészségi hatáskörben folyó nyomozásban eddig hét gyanúsított van; a most letartóztatni indítványozott terhelten kívül öten letartóztatásban vannak, egy ember pedig bűnügyi felügyelet hatály alatt áll – áll a közleményben.