Vádat emeltek egy oktató ellen

A Monori Járási Ügyészség szexuális kényszerítés bűntette és többrendbeli szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a nála szakképzési gyakorlaton lévő fiatal fiúkat szexuálisan molesztálta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Monorhoz közeli településen élő férfi egy középiskola tanulóinak szakmai gyakorlati oktatását végezte a tanyáján és egyéb munkavégzési helyeken.

A férfi a gyakorlaton lévő tanulókkal szemben alkalmazta a „másodperces büntetést”, ami abból állt, hogy ha valaki nem úgy csinált valamit, ahogy kell, a vádlott másodpercben számolva a tanulók nemi szervét fogdosta.

A vádlott 2021 őszétől - kihasználva a kiskorú sértettekkel szemben fennálló hatalmi, befolyási viszonyát - négy kiskorút fogdosott a nemi szervénél és fenekénél a fiúk akarata ellenére. Egy esetben a vádlott az ellenkező gyereket azzal fenyegette meg, hogy ha ezt nem hagyja neki, kirúgja a szakmai gyakorlatról.

A Monori Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló férfit minősített szexuális kényszerítés bűntettével és többrendbeli szexuális visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges hatályú eltiltását indítványozza, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.