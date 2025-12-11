Bűnügy
Iskolai robbantást előztek meg a hatóságok
Fegyverarzenált tartott a szobájában egy 18 éves fiatal
A rendőrség azonban csak azután fedezte fel a fegyvertárát, hogy 2024 októberében egy fémrúdból készített karddal megtámadta egyik családtagját - számolt be róla a Tények.
Szeretteinek is csak ekkor tűnt fel az illegális gyűjtemény.
A házkutatás során a nyomozók a telefonját és a laptopját is átnézték, melyekben megdöbbentő internetes keresési előzményekre bukkantak.
A fiú több száz órát töltött olyan videók nézésével, amelyek arról szóltak, hogyan készíthet otthon sörétes puskahüvelyeket és építhet házilag fegyvereket.
A tini már 2021-ben a hatóságok látóterébe került, amikor 55 lőszert akart átalakítani, akkor azonban korából adódóan nem lett súlyos következménye a tettének.
Azóta viszont diáktársait is megfenyegette, mi több, az iskoláját fel is akarta robbantani.
Most azonban az egyenruhások előállították és eljárást indítottak ellene.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.