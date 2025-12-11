Három gyermekével együtt halt meg egy édesanya

Bűnösnek találták Sharaz Alit, aki felgyújtotta volt partnere testvérének otthonát, négy ember, egy anya és három gyermeke halálát okozva – írja a Sky News.

A rendőrség továbbra is a helyszínen tartózkodik, ahol egy tűzvészben egy nő és három gyermeke életét vesztette Bradfordban, az Egyesült Királyságban

A bíróság négy rendbeli gyilkosság és emberölési kísérlet miatt ítélte el a 40 éves Sharaz Alit, aki 2023 augusztusában szándékosan tüzet okozott egy bradfordi házban. A tűzben Bryonie Gawith és három gyermeke – Denisty, Oscar és Aubree – meghalt, míg Antonia Gawith, Ali volt partnere, ki tudott menekülni.

A vádirat szerint Ali féltékenységből, alkohol és drog hatása alatt cselekedett, és bosszút akart állni exén. A társtettesként jelen lévő Calum Sunderlandet gondatlanságból elkövetett emberölésben mondták ki bűnösnek.

A család szerint szeretteik jövőjét „ellopták”, a bíróság pedig „rendkívül súlyos és megrázó” bűncselekménynek nevezte az esetet – írta meg a hirado.hu.