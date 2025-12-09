2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bűnügy

Teljes kormányzati együttműködés a Szőlő utcai nyomozásban

A belügyminisztérium minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját

MH/ MTI
 2025. december 9. kedd. 16:49
Megosztás

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium kedden az MTI-vel.

Teljes kormányzati együttműködés a Szőlő utcai nyomozásban
A Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények feltárása folyamatban van, ehhez minden szükséges támogatás megad a kormány
Fotó: google.com/maps/képernyőfelvétel

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években. Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink