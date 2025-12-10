Bűnügy
Háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma
Újabb fejlemények a Szőlő utcai ügyben
A Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény ügyében újabb fejlemények láttak napvilágot
Fotó: google.com/maps/képernyőfelvétel
Közleményük szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak.
A bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek a több helyszínen zajló nyomozati cselekmények során szemlét tartottak és kutatásokat, lefoglalásokat végeztek. A keddi nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével – várhatóan szerdán részletes tájékoztatást adnak – írták.
Közölték: a kedden eljárás alá vont személyek gyanúsítotti kihallgatása részben megkezdődött.