Elfogták a letkési gyilkost

A bíróság elrendelte annak a 46 éves letkési férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint megölte apját – közölte hétfőn a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A nyomozókat december 4-én értesítették, hogy egy letkési ház szobájában holtan találtak egy idős férfit. A helyszínen kiderült: az áldozat fején jól látható sérülések és vágások voltak, ami felvetette az idegenkezűség gyanúját. Az ügyben emberölés miatt indult eljárás, a rendőrök lefoglalták a helyszínen talált késeket, amelyek az elkövetés eszközei lehettek. A további vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta – írták.

A rendőrök az adatgyűjtés során kiderítették, hogy többen is hallották, ahogy a 46 éves K. Tibor december 3-án éjszaka hangosan kiabált édesapjával, majd a vita hirtelen elcsendesült. A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki első körben tagadott, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az apját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá és megfojtotta.

A férfit a Pest vármegyei rendőrök emberölés gyanújával őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását, ezt a bíróság elrendelte.